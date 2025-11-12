Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижняя палата парламента Казахстана приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Нижняя палата парламента Казахстана приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ* и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникации и на онлайн-платформах.

Источник: Reuters

Соответствующая норма предусмотрена в законе о поправках по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.

«В целях защиты детей… предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве… информации, распространяющей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации», — говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию.

Закон направлен на рассмотрение сената (верхняя палата) парламента Казахстана.

В августе прошлого года власти Казахстана приняли решение частично удовлетворить требования петиции о запрете пропаганды ЛГБТ в стране.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.