Нижняя палата парламента Казахстана приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Соответствующая норма предусмотрена в законе о поправках по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.
«В целях защиты детей… предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве… информации, распространяющей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации», — говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию.
Закон направлен на рассмотрение сената (верхняя палата) парламента Казахстана.
В августе прошлого года власти Казахстана приняли решение частично удовлетворить требования петиции о запрете пропаганды ЛГБТ в стране.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.