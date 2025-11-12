Узбекистану передано председательство в ААСС

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В год 30-летия со дня образования Конституционного суда Узбекистана председательство в Ассоциации азиатских конституционных судов и приравненных к ним институтов было передано республике от Конституционного суда Королевства Таиланд. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.