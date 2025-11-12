Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистану передано председательство в ААСС

В Ташкенте 11—12 ноября проходит международная конференция на тему: «Конституционная реформа и актуальные вопросы развития института конституционного контроля», посвященная 30-летию Конституционного суда Узбекистана.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В год 30-летия со дня образования Конституционного суда Узбекистана председательство в Ассоциации азиатских конституционных судов и приравненных к ним институтов было передано республике от Конституционного суда Королевства Таиланд. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

В Ташкенте 11—12 ноября проходит международная конференция на тему: «Конституционная реформа и актуальные вопросы развития института конституционного контроля», посвященная 30-летию со дня образования Конституционного суда Узбекистана.

В мероприятии приняли участие члены Сената, депутаты Законодательной палаты, а также представители Конституционного суда Республики Узбекистан, Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, а также руководители конституционных судов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Таиланда, Беларуси, России, Германии, Индонезии, представители международных организаций, научных кругов.

В своем выступлении председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева особо отметила вклад Конституционного суда в обеспечение верховенства права в стране, укрепление конституционных гарантий граждан и развитие независимости судебной власти на протяжении 30 лет его деятельности.

«Конституционная реформа, проведенная в 2023 году, является важной вехой на пути к дальнейшему укреплению прав человека, судебной независимости и системы конституционного контроля», — подчеркнуто на конференции.

Также особо отмечено взаимодействие Конституционного суда с парламентом. Ежегодно палатам Олий Мажлиса и Президенту судом представляется информация о состоянии судебной практики и конституционного законодательства, а парламент принимает эти рекомендации во внимание в процессе законотворчества.

В рамках конференции председательство в Ассоциации азиатских конституционных судов и приравненных к ним институтов было передано Узбекистану от Конституционного суда Королевства Таиланд.

«Это можно расценивать как высокое признание международным сообществом проводимых в Узбекистане судебно-правовых реформ», — отметили в Сенате.

На пленарных сессиях конференции участники обсудили конституционные реформы, развитие института конституционного обжалования, роль конституционных судов в защите прав человека.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше