В СВР сообщили о планах Армении «отвязаться» от РФ и оказать помощь Украине

6 ноября сообщалось, что Россия отправила в Армению 15 зерновозов более чем с 1 тыс. т пшеницы, которые прошли через территорию Азербайджана. Подчеркивается, что до конца января наступающего года по данному маршруту, организованному российской компанией РЖД, планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей.