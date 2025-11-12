В СВР сообщили о планах Армении «отвязаться» от РФ и оказать помощь Украине

«Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений “хотят отвязаться” от Москвы и оказать помощь Украине», — указано в сообщении.
По данным ведомства, долгие годы Армения закупала зерно в России, однако сейчас в Ереване заявляют о намерении начать приобретать часть поставок у Киева. При этом отмечается, что украинское зерно стоит дороже.
Как уточнили в СВР, власти Армении рассчитывают, что Евросоюз возместит разницу в стоимости, поскольку для Брюсселя это станет «тройной выгодой» — поддержка Киева, помощь Армении и ослабление доверия между Москвой и Ереваном. В ведомстве назвали такие действия «поцелуем Еревана», проведя аналогию с «поцелуем Иуды».
6 ноября сообщалось, что Россия отправила в Армению 15 зерновозов более чем с 1 тыс. т пшеницы, которые прошли через территорию Азербайджана. Подчеркивается, что до конца января наступающего года по данному маршруту, организованному российской компанией РЖД, планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей.