Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил повышение прожиточного минимума на 2026 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
Теперь величина прожиточного минимума составит:
- на душу населения — 17 тысяч 803 рубля;
- для трудоспособного населения — 19 тысяч 405 рублей;
- для пенсионеров — 15 тысяч 311 рублей;
- для детей — 17 тысяч 269 рублей.
Сегодняшняя сумма прожиточного минимума в регионе равна 16 тысячам 669 рублям.
Постановление губернатора вступит в силу с 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сделать выплаты пенсионерам на покупку лекарств.