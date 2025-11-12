Ричмонд
Глеб Никитин утвердил повышение прожиточного минимума на 2026 год

Постановление вступает в силу с 1 января.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил повышение прожиточного минимума на 2026 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Теперь величина прожиточного минимума составит:

  • на душу населения — 17 тысяч 803 рубля;
  • для трудоспособного населения — 19 тысяч 405 рублей;
  • для пенсионеров — 15 тысяч 311 рублей;
  • для детей — 17 тысяч 269 рублей.

Сегодняшняя сумма прожиточного минимума в регионе равна 16 тысячам 669 рублям.

Постановление губернатора вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сделать выплаты пенсионерам на покупку лекарств.