Politico: Варшава стремится настроить Берлин против Москвы

«Мы также помним пророссийскую позицию канцлера Ангелы Меркель. Мы призываем Германию показать, насколько решительно она будет защищать международный порядок от России. Необходима постоянная проверка. Мы ничего не забываем», — приводит «Лента.ру» цитату замминистра обороны Польши Павла Залевского.
Экс-посол Польши Марек Магеровски обратил внимание на два момента: сохраняющуюся активность в торговле между Германией и Россией и желание Берлина восстановить прежние отношения с Москвой после окончания конфликта на Украине.
Собеседники Politico также уделили внимание вопросу перевооружения Германии. Магеровски отметил, что Варшава демонстрирует союзникам по НАТО пример выполнения обязательств по военным расходам и теперь вправе ожидать аналогичных действий от Германии. Залевский, в свою очередь, указал, что Берлин наращивает военную мощь на фоне заявлений Вашингтона о сокращении американского присутствия в Европе.