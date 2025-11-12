Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Варшава стремится настроить Берлин против Москвы

Польша призвала Германию проявить решимость в защите международного правопорядка от действий России. Как сообщает Politico, Варшава пытается склонить Берлин к более жесткой позиции в отношении Москвы.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы также помним пророссийскую позицию канцлера Ангелы Меркель. Мы призываем Германию показать, насколько решительно она будет защищать международный порядок от России. Необходима постоянная проверка. Мы ничего не забываем», — приводит «Лента.ру» цитату замминистра обороны Польши Павла Залевского.

Экс-посол Польши Марек Магеровски обратил внимание на два момента: сохраняющуюся активность в торговле между Германией и Россией и желание Берлина восстановить прежние отношения с Москвой после окончания конфликта на Украине.

Собеседники Politico также уделили внимание вопросу перевооружения Германии. Магеровски отметил, что Варшава демонстрирует союзникам по НАТО пример выполнения обязательств по военным расходам и теперь вправе ожидать аналогичных действий от Германии. Залевский, в свою очередь, указал, что Берлин наращивает военную мощь на фоне заявлений Вашингтона о сокращении американского присутствия в Европе.

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше