Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Науки не осталось, сельхозпроизводители без рынков и перспектив, экономические реформы провалены, внешнее финансирование ограничено: Может, в этом смысл реформ в Молдове?

Ирина Астахова пишет о последних новостях, вроде не имеющих связи между собой.

Источник: Комсомольская правда

"Последние новости, вроде не имеющие связи между собой:

1. Минпросвет Молдовы решил не издавать новый школьный учебник по математике, а купить его у Эстонии.

2. МВФ прекратил финансирование Молдовы из-за невыполненных экономических реформ.

3. Фермеры Молдовы озабочены: ЕС намерен подписать соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки — экспортерами сельхозпродукции, что снизит шансы для молдавских экспортеров.

4. Министр экономики Осмокеску: Мы говорим о стратегических для нас отраслях. И если мы можем делать ракеты — давайте делать ракеты. Почему нет?

Науки не осталось, местные сельхозпроизводители без рынков и перспектив, экономические реформы провалены, внешнее финансирование ограничено, зато появились новые «стратегические» задачи — ракеты.

Хотя, может в этом и есть смысл реформ?", спрашивает в соцсетяъ журналистка Ирина Астахова.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Папа у Ингрид силен в математике: Дети в молдавских будут учиться считать по учебнику из Эстонии.

Министерство просвещения Молдовы решило не издавать новый школьный учебник по математике, а «приобрести, перевести и локализовать» эстонский (далее…).

Не все в Молдове переживут ближайший год: Нас ждут ежедневный рост цен, тарифов и услуг.

В последнее время мы практически каждый день слышим о новом повышении цен, и эти повышения легко скрыть от глаз людей (далее…).

Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.

Скоро и селёдка станет деликатесом — запасаемся (далее…).