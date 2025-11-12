Науки не осталось, сельхозпроизводители без рынков и перспектив, экономические реформы провалены, внешнее финансирование ограничено: Может, в этом смысл реформ в Молдове?

"Последние новости, вроде не имеющие связи между собой:
1. Минпросвет Молдовы решил не издавать новый школьный учебник по математике, а купить его у Эстонии.
2. МВФ прекратил финансирование Молдовы из-за невыполненных экономических реформ.
3. Фермеры Молдовы озабочены: ЕС намерен подписать соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки — экспортерами сельхозпродукции, что снизит шансы для молдавских экспортеров.
4. Министр экономики Осмокеску: Мы говорим о стратегических для нас отраслях. И если мы можем делать ракеты — давайте делать ракеты. Почему нет?
Науки не осталось, местные сельхозпроизводители без рынков и перспектив, экономические реформы провалены, внешнее финансирование ограничено, зато появились новые «стратегические» задачи — ракеты.
Хотя, может в этом и есть смысл реформ?", спрашивает в соцсетяъ журналистка Ирина Астахова.
