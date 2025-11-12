Токаев рассказал, о чем два часа разговаривал с Путиным в Кремле

«Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — сказал он. Токаев назвал государственный визит в Россию особо важным и добавил, что страны переходят на новый уровень отношений.