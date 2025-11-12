Ричмонд
Токаев рассказал, о чем два часа разговаривал с Путиным в Кремле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что обсуждал с лидером России Владимиром Путиным сотрудничество двух стран и происходящее в мире. Об этом он заявил на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Источник: РБК

«Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — сказал он. Токаев назвал государственный визит в Россию особо важным и добавил, что страны переходят на новый уровень отношений.

Токаев прибыл в Москву вечером 11 ноября с государственным визитом. Сегодня президенты примут участие в пленарном заседании 21-го форума сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции.

Ранее президент Казахстана сообщил, что в числе документов стороны также планируют подписать декларацию о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ призван открыть «новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», заявлял Токаев.

