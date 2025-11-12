В мэрии Волжского произошли кадровые изменения

В администрации города Волжского Волгоградской области произошли кадровые изменения. Председателем комитета потребительского рынка и бытового обслуживания назначен Кирилл Лобачев, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию города-спутника.
До этого назначения Кирилл Лобачев занимал руководящие должности в Волгограде и Волжском. Он работал начальником отдела в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда, а последние три года, с 2021 по 2024, возглавлял МКП «Тепловые сети» в Волжском.
Новый председатель имеет два высших образования, полученных в Волгоградских вузах: в институте архитектуры и строительства ВолгГТУ и в Волгоградском институте управления. Теперь в сферу его ответственности входит широкий круг вопросов, связанных с организацией торговли, контролем за качеством услуг и проведением ярмарок на территории города Волжского.
По вопросам, касающимся работы комитета, жители могут обращаться по адресу: пр. Ленина, 19 или по телефону 21−21−48.