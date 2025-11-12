В мэрии Волжского произошли кадровые изменения

Новый председатель имеет два высших образования, полученных в Волгоградских вузах: в институте архитектуры и строительства ВолгГТУ и в Волгоградском институте управления. Теперь в сферу его ответственности входит широкий круг вопросов, связанных с организацией торговли, контролем за качеством услуг и проведением ярмарок на территории города Волжского.