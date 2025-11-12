Кремль обратил внимание на коррупционный скандал на Украине

«Это страны, которые являются донорами Киевского режима. Эти страны лучше и лучше начинают осознавать, что часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается Киевским режимом. Это очевидно, и все больше людей это понимают», — отметил Песков.