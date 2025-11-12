Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль обратил внимание на коррупционный скандал на Украине

Кремль обратил внимание на коррупционный скандал на Украине. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Он выразил мнение, что на это обратили внимание и в Европейском союзе, и в США.

«Это страны, которые являются донорами Киевского режима. Эти страны лучше и лучше начинают осознавать, что часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается Киевским режимом. Это очевидно, и все больше людей это понимают», — отметил Песков.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме».

Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого критики Зеленского называют его «кошельком».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше