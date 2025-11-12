Правительство Молдовы денонсировало ряд соглашений СНГ, включая договор о безвизе

Ранее в МИД Молдовы заявили, что денонсация Молдовой договора о безвизовом перемещении внутри СНГ не станет препятствием для поездок в Россию и из нее, поскольку существует отдельное двустороннее соглашение, которое остается в силе. Как уточнили в МИД, Молдова на данный момент заключила двусторонние договоры о безвизе практически со всеми странами СНГ. Исключение составляют Таджикистан и Кыргызстан, с которыми аналогичные двусторонние соглашения отсутствуют.