СМИ узнали, какое оружие используют США для ударов у берегов Венесуэлы

«Большинство ударов наносятся с помощью беспилотников MQ-9 Reaper, которые управляются дистанционно и обычно вооружены ракетами Hellfire», — рассказал собеседник телеканала. По его словам, часть атак проводятся с пилотируемых самолётов, включая штурмовики AC-130J и истребители.
По данным CNN, значительная часть американских военных средств сосредоточена в Пуэрто-Рико, где размещены дроны MQ-9, истребители F-35 и как минимум один штурмовик AC-130J. С начала сентября США нанесли 19 авиаударов, уничтожив 20 лодок и убив 76 человек, напомнил телеканал.
С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в «превышении силы», поскольку в результате ударов по судам погибли на тот момент уже 27 граждан из стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.