После критики губернатора Балахнинская ЦРБ приняла меры

Балахнинская Центральная районная больница (ЦРБ) начала принимать меры после критики, высказанной губернатором Глебом Никитиным в ходе пятничного обхода. Об этом сообщает Telegram-канал «Бокал прессека». Исполняющий обязанности главного врача Балахнинской ЦРБ Олег Чернов сообщил, что на работу уже приняты эндокринолог и онколог, усилена выездная диспансеризация, а также больница сосредоточится на снижении кредиторской задолженности.
Проблема дефицита кадров в ЦРБ была названа губернатором критической: на всех пациентов в поликлинике приходился всего один врач-терапевт. Для срочной поддержки Минздрав Нижегородской области направил в Балахну терапевтов из Нижнего Новгорода. Кроме того, ЦРБ совместно с региональным Минздравом разрабатывает план первоочередных мер, начав с актуализации проекта и сметы на срочный ремонт стационара, который ранее не был модернизирован.
Олег Чернов также пообещал продолжить привлечение кадров и усилить коммуникацию с населением: при сложностях с записью к врачу жители смогут оперативно решить вопрос через обращение в социальные сети. Губернатор Глеб Никитин ранее поручил заняться здравоохранением Балахны в особом порядке, чтобы обеспечить доступность качественной медицинской помощи.