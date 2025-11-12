После критики губернатора Балахнинская ЦРБ приняла меры

Проблема дефицита кадров в ЦРБ была названа губернатором критической: на всех пациентов в поликлинике приходился всего один врач-терапевт. Для срочной поддержки Минздрав Нижегородской области направил в Балахну терапевтов из Нижнего Новгорода. Кроме того, ЦРБ совместно с региональным Минздравом разрабатывает план первоочередных мер, начав с актуализации проекта и сметы на срочный ремонт стационара, который ранее не был модернизирован.