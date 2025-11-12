Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 12 ноября: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На коррупционный скандал на Украине обратили внимание не только в Кремле, но и в ЕС, и в США.

Мы полагаем, что, собственно, в европейских столицах обратили на это внимание, и в США обратили на это внимание. Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима. Эти страны, конечно, лучше и лучше, на самом деле, начинают осознавать, что значительная часть денег, которую они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом. Это очевидно совершенно, и все больше и больше людей это понимают.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремлю нечего сообщить о текущих контактах России и Украины.

РФ не делилась с США информацией, что Киев покушением на митрополита Тихона пытался сорвать российско-американские переговоры.

У Ушакова в начале года действительно был контакт с советником премьера Британии Пауэллом. Диалог не получил развития из-за нежелания Лондона слушать мнение Москвы и навязывания позиции европейцев.

Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию. Конечно же, в условиях невозможности взаимного обмена мнениями диалог и не получил своего развития.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

У Кремля нет информации о намерении Умерова разблокировать обмены пленными с РФ.

Путин и Токаев подпишут декларацию о всеобъемлющем сотрудничестве.

Это документ, которому мы придаем очень большое значение, который трудно переоценить.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Президенты России и Казахстана вечером посетят Большой театр. Там пройдет гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры двух стран.

Кремль назвал слова СВР о планах Армении отказаться от зерна не голословными.

Россия продолжает развивать взаимодействие с Арменией на двусторонней основе и в рамках интеграционных процессов.

