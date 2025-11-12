На коррупционный скандал на Украине обратили внимание не только в Кремле, но и в ЕС, и в США.
Мы полагаем, что, собственно, в европейских столицах обратили на это внимание, и в США обратили на это внимание. Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима. Эти страны, конечно, лучше и лучше, на самом деле, начинают осознавать, что значительная часть денег, которую они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом. Это очевидно совершенно, и все больше и больше людей это понимают.
Кремлю нечего сообщить о текущих контактах России и Украины.
РФ не делилась с США информацией, что Киев покушением на митрополита Тихона пытался сорвать российско-американские переговоры.
У Ушакова в начале года действительно был контакт с советником премьера Британии Пауэллом. Диалог не получил развития из-за нежелания Лондона слушать мнение Москвы и навязывания позиции европейцев.
Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию. Конечно же, в условиях невозможности взаимного обмена мнениями диалог и не получил своего развития.
У Кремля нет информации о намерении Умерова разблокировать обмены пленными с РФ.
Путин и Токаев подпишут декларацию о всеобъемлющем сотрудничестве.
Это документ, которому мы придаем очень большое значение, который трудно переоценить.
Президенты России и Казахстана вечером посетят Большой театр. Там пройдет гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры двух стран.
Кремль назвал слова СВР о планах Армении отказаться от зерна не голословными.
Россия продолжает развивать взаимодействие с Арменией на двусторонней основе и в рамках интеграционных процессов.