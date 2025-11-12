Мы полагаем, что, собственно, в европейских столицах обратили на это внимание, и в США обратили на это внимание. Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима. Эти страны, конечно, лучше и лучше, на самом деле, начинают осознавать, что значительная часть денег, которую они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом. Это очевидно совершенно, и все больше и больше людей это понимают.