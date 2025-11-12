Токаев провел встречу с председателем Совета Федерации России

«Я знаю, что шла очень большая, основательная подготовка визита. Подготовлены очень серьезная программа и пакет межгосударственных документов, которые будут подписываться лидерами наших государств. Я внимательно прочла вашу авторскую статью в “Российской газете”. Вы знаете, ни добавить, ни убавить, что касается российско-казахстанских отношений. Настолько глубоко, настолько содержательно, настолько душевно изложены их история, настоящее и будущее», — отметила председатель Совета Федерации.