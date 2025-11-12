Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев провел встречу с председателем Совета Федерации России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 12 ноября 2025 года, провел встречу с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ходе беседы с Матвиенко глава государства подчеркнул, что рассматривает свой визит как рубежное событие.

«Действительно, нынешний визит имеет особое значение в истории наших взаимоотношений, поскольку выводит стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами на новый уровень».Касым-Жомарт Токаев.

Также Токаев поделился впечатлениями о состоявшейся накануне беседе с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о повестке предстоящих переговоров официальных делегаций двух стран:

«Вчера с Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы двустороннего сотрудничества и международной ситуации».

В свою очередь Валентина Матвиенко выразила признательность президенту Казахстана за возможность встретиться. По ее словам, в России придают очень большое значение его государственному визиту.

«Я знаю, что шла очень большая, основательная подготовка визита. Подготовлены очень серьезная программа и пакет межгосударственных документов, которые будут подписываться лидерами наших государств. Я внимательно прочла вашу авторскую статью в “Российской газете”. Вы знаете, ни добавить, ни убавить, что касается российско-казахстанских отношений. Настолько глубоко, настолько содержательно, настолько душевно изложены их история, настоящее и будущее», — отметила председатель Совета Федерации.

Далее собеседники обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия законодательных органов.

Подчеркнута важность качественного законодательного сопровождения всех достигнутых на высшем уровне договоренностей и тесной координации усилий парламентов Казахстана и России.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев и Валентина Матвиенко ознакомились с фотовыставкой, посвященной казахстанско-российским межгосударственным и межпарламентским отношениям.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше