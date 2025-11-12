Ричмонд
Нижний Новгород стал больше: гордума утвердила включение Кстовского округа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноября, ФедералПресс. Новую редакцию Устава Нижнего Новгорода утвердили на внеочередном заседании депутаты городской думы. Теперь Кстовский округ официально вошел в состав Нижнего Новгорода в качестве одного из районов. Глава столицы Приволжья Юрий Шалабаев назвал это «историческим событием».

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Впереди предстоит большая работа, задачи, как всегда, стоят амбициозные. Нижний Новгород не единожды доказывал, что умеет справляться с вызовами, поэтому будем работать», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Как отметил спикер нижегородской думы Евгений Чинцов, депутатам еще предстоит много работы по приведению устава города в соответствие с федеральным законодательством, поскольку еще не все его новеллы вступили в силу.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что власти Нижегородской области планируют создать на территории столицы региона единое парковочное пространство. Для этого предстоит подсчитать число парковочных мест в городе.