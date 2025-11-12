Нижний Новгород стал больше: гордума утвердила включение Кстовского округа

«Впереди предстоит большая работа, задачи, как всегда, стоят амбициозные. Нижний Новгород не единожды доказывал, что умеет справляться с вызовами, поэтому будем работать», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Как отметил спикер нижегородской думы Евгений Чинцов, депутатам еще предстоит много работы по приведению устава города в соответствие с федеральным законодательством, поскольку еще не все его новеллы вступили в силу.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что власти Нижегородской области планируют создать на территории столицы региона единое парковочное пространство. Для этого предстоит подсчитать число парковочных мест в городе.