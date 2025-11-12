Политолог: Запад пытается объединиться для ослабления России

Эксперт пояснил, что европейские страны опасаются «переключения» российских войск на них после завершения конфликта на Украине.
«Если сейчас Запад не консолидируется, никаких действий не предпримет, тогда, по их мнению, русские войска уже будут в центре Европы, значит, нужно действовать бескомпромиссно, жестко, ультимативно. И тогда можно отбросить РФ назад и чуть ли не пошатнуть», — указал политолог. Он также обратил внимание, что такой «западный алармизм» ярко проявляется с начала СВО.
Эксперт добавил, что европейские страны вынуждены объединяться, поскольку иначе им грозит поражение. Государства стран ЕС полагают, что в случае падения Украины Россия якобы может напасть на них, а для Запада территория Украины — это своеобразная буферная зона, последний форпост, пояснил Блохин.
Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano охарактеризовало конфликт на Украине как «болезненное унижение» Европы. По оценке журналистов, Путин доказал свое превосходство над европейскими лидерами, прежде считавшими себя непобедимыми.