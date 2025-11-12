Политолог: Запад пытается объединиться для ослабления России

«Если сейчас Запад не консолидируется, никаких действий не предпримет, тогда, по их мнению, русские войска уже будут в центре Европы, значит, нужно действовать бескомпромиссно, жестко, ультимативно. И тогда можно отбросить РФ назад и чуть ли не пошатнуть», — указал политолог. Он также обратил внимание, что такой «западный алармизм» ярко проявляется с начала СВО.