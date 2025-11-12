Глава МВД доложил Лукашенко о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси

Министр внутренних дел Иван Кубраков доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава МВД проинформировал главу государства про ситуацию в приграничье, где по причине закрытия литовской стороной пунктов пропуска, скопилось более 1000 фур, в том числе брошенных вдоль проезжей части.
Иван Кубраков доложил президенту Беларуси про выполнение данных ранее поручений (подробнее мы писали здесь), которые связаны с перемещением большегрузов на охраняемые стоянки. Он уточнил, что указанные задачи сейчас выполняются.
Министр внутренних дел отметил, что меры, предпринимаемые правоохранительными органами, направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. Он уточнил, что, согласно поручению президента Беларуси, водителям, оказавшимся в сложной ситуации, оказывается вся необходимая помощь.
«Иван Кубраков доложил и о том, что обстановка на приграничной территории контролируется органами внутренних дел, обеспечивается усиленная охрана общественного порядка», — привели подробности в телеграм-канале.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой.
Тем временем Лукашенко отреагировал на обращение властей Литвы о ситуации на границе.
Кроме того, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт озвучила подробности о предстоящих переговорах с Литвой о работе КПП на границе с Беларусью: «Мы готовы ко всему».