Лукашенко дал поручения МИД по переговорам с Литвой о работе КПП на границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 ноября дал поручения министру иностранных дел Максиму Рыженкову по переговорам с Литвой о работе пунктов пропуска на границе. Подробности сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава МИД доложил главе государства о взаимодействии с литовской стороной. В частности, про проводимую Беларусью работу, которая направлена на урегулирование в максимально сжатые сроки сложившейся кризисной ситуации на границе.
«Президентом даны необходимые поручения в отношении дальнейших действий и переговорной позиции белорусской стороны с целью возвращения к нормальному режиму функционирования пунктов пропуска», — уточнили в телеграм-канале.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как действовать белорусским пограничникам на границе с Литвой.
Тем временем Лукашенко отреагировал на обращение властей Литвы о ситуации на границе.
Вместе с тем глава МВД Иван Кубраков Глава МВД доложил Лукашенко о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.