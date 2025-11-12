Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Беларуси заявил про брифинг по ситуации на границе с Литвой

МИД заявил об организации брифинга по ситуации, складывающейся на границе с Литвой.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси заявил про брифинг по ситуации на границе с Литвой. Об этом сообщил министр иностранных дел Максим Рыженков. Подробности приводит БелТА.

— Ситуация вызвала очень большой интерес и настороженность со стороны наших основных партнеров по ЕАЭС и по Европейскому союзу, — сообщил глава МИД.

Рыженков уточнил, что для обеспечения партнеров полной информацией, развернутыми данными, позицией белорусской стороны, в МИД 12 ноября организовали брифинг заместителя министра иностранных дел для руководителей дипломатических представительств, которые аккредитованы в стране.

Ранее глава МВД Иван Кубраков доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.

Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сделала заявление о движении грузов из России в Калининград: «Контролируем и отслеживаем».

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручения МИД по переговорам с Литвой о работе КПП на границе.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше