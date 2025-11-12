МИД Беларуси заявил про брифинг по ситуации на границе с Литвой. Об этом сообщил министр иностранных дел Максим Рыженков. Подробности приводит БелТА.
— Ситуация вызвала очень большой интерес и настороженность со стороны наших основных партнеров по ЕАЭС и по Европейскому союзу, — сообщил глава МИД.
Рыженков уточнил, что для обеспечения партнеров полной информацией, развернутыми данными, позицией белорусской стороны, в МИД 12 ноября организовали брифинг заместителя министра иностранных дел для руководителей дипломатических представительств, которые аккредитованы в стране.
Ранее глава МВД Иван Кубраков доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.
Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сделала заявление о движении грузов из России в Калининград: «Контролируем и отслеживаем».
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручения МИД по переговорам с Литвой о работе КПП на границе.