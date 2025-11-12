Кто едет жить в Казахстан: названы страны, граждане которых чаще всего переезжают на ПМЖ

Согласно статданным, за 9 месяцев в Казахстан на постоянное место жительства (ПМЖ) прибыли 16,1 тыс. человек. Число прибывших продолжает превышать число выбывших. С января по сентябрь из страны выехало 5,9 тыс. человек — это на 41,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сальдо миграции остается положительным и составляет 10,2 тыс. человек.