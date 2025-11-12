Кто едет жить в Казахстан: названы страны, граждане которых чаще всего переезжают на ПМЖ

Согласно статданным, за 9 месяцев в Казахстан на постоянное место жительства (ПМЖ) прибыли 16,1 тыс. человек. Число прибывших продолжает превышать число выбывших. С января по сентябрь из страны выехало 5,9 тыс. человек — это на 41,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сальдо миграции остается положительным и составляет 10,2 тыс. человек.
«Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 82,7%, доля выбывших в эти страны — 73,2%. Среди прибывших из других стран наибольшее количество составили граждане Китая, Монголии и Турции».Бюро национальной статистики.
Отмечается, что из числа прибывших в Казахстан большинство переехали:
в Алматинскую область — 4,4 тыс. человек, в Алматы — 2,6 тыс. человек, в Мангистаускую область — 2,3 тыс. человек, в Астану — 1 тыс. человек.
«Численность переезжающих в пределах страны по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличилась на 22,8%».Бюро национальной статистики.
По межрегиональным перемещениям, согласно статистике, положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны:
в Астане (67,2 тыс. человека), в Алматы (27,8 тыс. человек), в Шымкенте (13 тыс. человек), в Алматинской области (8 тыс. человек).