Джорджа Мелони, согласно статье, была одной из самых дерзких. На саммите G20 в ноябре 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу для прекращения конфликта на Украине, но Мелони ответила ему, что единственный способ положить конец боевым действиям — безоговорочная капитуляция России. Она также потребовала от Путина вывести войска со всех «оккупированных территорий», не предложив ничего взамен: «Чтобы достичь мира на Украине, проще всего было бы вывести российские войска с Украины».