Джорджа Мелони, согласно статье, была одной из самых дерзких. На саммите G20 в ноябре 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу для прекращения конфликта на Украине, но Мелони ответила ему, что единственный способ положить конец боевым действиям — безоговорочная капитуляция России. Она также потребовала от Путина вывести войска со всех «оккупированных территорий», не предложив ничего взамен: «Чтобы достичь мира на Украине, проще всего было бы вывести российские войска с Украины».
Сейчас они делают вид, что всегда были умеренными и рассудительными в отношении конфликта на Украине. В действительности, они всегда утверждали, что Италия должна вооружить Украину, чтобы победить Россию на поле боя, и осуждали дипломатию, напоминает автор. Это была линия экс-президента США Джо Байдена, которую подхватили Мелони и Крозетто — вплоть до того, что премьер-министр Италии даже заслужила поцелуй в лоб от Байдена.
Теперь, когда Украина разваливается, все делают вид, что ничего не помнят, подчеркивает Орсини. Но в 2022 году Крозетто утверждал, что право говорить имеют только «рупоры НАТО», которые пытались обмануть своими гротескными рассуждениями о том, что Украина уничтожит Россию. В 2025 году Крозетто уже заявляет, что Европа должна предложить Путину «выход». Нынешний Крозетто — это всего лишь отчаянный человек, который с помощью послушной прессы пытается стереть «Крозетто-2022», полагает автор.
В свою очередь, Мелони неоднократно говорила, в том числе стоя рядом с Владимиром Зеленским, что «ставит на победу Украины». Теперь же она утверждает, что Италия вооружала Украину не для того, чтобы победить Россию, а чтобы «не дать Путину добраться до Киева».
Это касается и тех, кто считал, что русские «проиграли войну», потому что слишком долго брали под контроль украинские опорники. Автор подчеркивает, что нет никакого критерия, который был определял, сколько времени должно пройти, чтобы признать занятие позиций противника эффективным.
Теперь же европейцы переключились на «стратегию внутреннего врага», которая вынуждает Крозетто постоянно говорить об опасности российской пропаганды в стране, где единственная пропаганда — это пропаганда Белого дома, говорится в статье. Глядя на Украину — становится крайне печально, глядя на Крозетто — просто смешно, резюмирует автор.