Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана

Матвиенко: отношения России и Казахстана строятся на принципах дружбы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Отношения России и Казахстана развиваются динамично, по нарастающей, строятся на принципах дружбы между народами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В рамках своего визита в РФ Токаев прибыл в Совет Федерации, прошли переговоры главы Казахстана и Матвиенко.

«Наши отношения строятся на принципах дружбы между нашими народами, взаимоуважительной, взаимовыгодной. И это является залогом успешного развития, отношения между нашими странами развиваются очень динамично, по нарастающей», — сказала политик.

Она поблагодарила Токаева за поддержку межпарламентского сотрудничества. «Вы как человек, имеющий богатейший опыт международной деятельности, государственной и законодательной, понимаете, насколько важно развивать межпарламентское сотрудничество, которое является важной частью межгосударственных отношений», — отметила спикер Совета Федерации.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше