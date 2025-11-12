Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Отношения России и Казахстана развиваются динамично, по нарастающей, строятся на принципах дружбы между народами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В рамках своего визита в РФ Токаев прибыл в Совет Федерации, прошли переговоры главы Казахстана и Матвиенко.
«Наши отношения строятся на принципах дружбы между нашими народами, взаимоуважительной, взаимовыгодной. И это является залогом успешного развития, отношения между нашими странами развиваются очень динамично, по нарастающей», — сказала политик.
Она поблагодарила Токаева за поддержку межпарламентского сотрудничества. «Вы как человек, имеющий богатейший опыт международной деятельности, государственной и законодательной, понимаете, насколько важно развивать межпарламентское сотрудничество, которое является важной частью межгосударственных отношений», — отметила спикер Совета Федерации.