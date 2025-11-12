Минобороны России показало эмблему войск беспилотных систем

О создании войск беспилотных систем сегодня сообщил замначальника этого рода войск, полковник Сергей Иштуганов. По его словам, уже сформированы штатные полки, батальоны и другие подразделения. В составе войск беспилотных систем — операторы, инженеры, техники и другие специалисты, уточнил Иштуганов. Основное направление деятельности военнослужащих — это уничтожение техники ВСУ. Ежедневно им удается поразить около 300 целей украинских вооруженных сил.