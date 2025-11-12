Ричмонд
Минобороны России показало эмблему войск беспилотных систем

Минобороны России впервые опубликовало видео с эмблемой войск беспилотных систем. На кадрах в Telegram-канале ведомства показана работа подразделения группировки войск «Запад».

На эмблеме изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой. В месте перекрестья расположена звезда. Сам знак выполнен в золотом и красном цветах.

О создании войск беспилотных систем сегодня сообщил замначальника этого рода войск, полковник Сергей Иштуганов. По его словам, уже сформированы штатные полки, батальоны и другие подразделения. В составе войск беспилотных систем — операторы, инженеры, техники и другие специалисты, уточнил Иштуганов. Основное направление деятельности военнослужащих — это уничтожение техники ВСУ. Ежедневно им удается поразить около 300 целей украинских вооруженных сил.