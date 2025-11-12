Трамп направил письмо президенту Израиля с просьбой насчет Нетаньяху

Лидер США назвал уголовное дело против главы правительства Израиля политическим и заявил о его несправедливости. «Пришло время позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой ситуации раз и навсегда», — отметил Трамп.
Он назвал Нетаньяху «решительным премьером военного времени», который теперь ведет страну к миру.
В ответ Герцог выразил «огромное уважение к президенту Трампу», но подчеркнул, что «любой желающий помилования должен подать официальное прошение в соответствии с установленными процедурами» и в соответствующие органы. Прошение должен подать сам Нетаньяху или его родственники, но они этого пока не сделали, пишет Times of Israel.
Издание уточняет, что президент имеет право помиловать приговоренных судом лиц, а в очень редких случаях — до завершения судебного разбирательства, но только в случае если это действие будет признано соответствующим общественным интересам.
Месяц назад, Трамп во время выступления в кнессете уже призывал израильского лидера помиловать Нетаньяху. «Сигары и шампанское — кого это, черт возьми, волнует?» — сказал Трамп. Его предложение было встречено аплодисментами. До этого он называл уголовное дело в отношении Нетаньяху охотой на ведьм.
Расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Нетаньяху вину отрицает.
Он стал первым премьером Израиля, выступившим в качестве ответчика в уголовном процессе по делу о коррупции. Его обвинили, в частности, в получении сигар и шампанского на десятки тысяч долларов от миллиардера — голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах, а также в содействии выгодному регулированию для медиамагнатов в обмен на благоприятное освещение своей деятельности и деятельности его семьи.