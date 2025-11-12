«Создавало угрозу для движения транспортных средств и предпосылки для совершения ДТП». Глава МВД Беларуси заявил о брошенных литовских прицепах и полуприцепах на дороге

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сказал о 26 литовских прицепах и полуприцепах, брошенных на дороге. Видеофрагмент разместили в телеграм-канале «Пул Первого».
Кубраков уточнил, что сотрудники ГАИ уже сопроводили более 1000 литовских фур, которые скопились в приграничье из-за действий литовской стороны, на охраняемые стоянки. Он пояснил, что для выполнения указанной задачи были передислоцированы экипажи ГАИ из Минска и Гродно, в том числе спецподразделения «Стрела». Глава МВД подчеркнул, что все стоянки находятся под охраной патрулей министерства внутренних дел.
По его словам, все транспортные средства, находившиеся в приграничье, хаотично располагались на проезжей части, на обочине.
— Очень много прицепов и полуприцепов были просто брошены водителями на проезжей части, что создавало угрозу для движения транспортных средств и предпосылки для совершения ДТП. Все эти прицепы и полуприцепы не освещались, никак не были обозначены, и, естественно, это могло быть проблемой и способствовать совершению ДТП, — подчеркнул глава МВД Беларуси.
Он отметил, что остается еще 26 таких прицепов и полуприцепов, которые бесхозно стоят на проезжей части без водителей. Иван Кубраков уточнил, что в Беларуси принимают меры для установления их собственников.
— Однако несмотря на то, что идет информация в СМИ, никто не явился и не эвакуировал их. В настоящее время мной дана команда, и все данные прицепы будут отбуксированы на охраняемые стоянки, — подчеркнул министр внутренних дел.