Переговоры Путина и Токаева начались в Кремле

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.

Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином.

В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне.

Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном составе с участием делегаций.

Президенты, как ожидается, обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.