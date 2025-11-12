Матвиенко рассказала об основательной подготовке к визиту Токаева

В свою очередь, Токаев отметил, что считает свой визит рубежным событием для отношений двух стран. По его словам, он имеет «особое значение», так как улучшает и укрепляет союзнические отношения между государствами. Президент Казахстана также высказался о приватной беседе с главой РФ Владимиром Путиным.