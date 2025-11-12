Матвиенко рассказала об основательной подготовке к визиту Токаева

Как Москва готовились к визиту Токаева.
«Подготовлены очень серьезная программа и пакет межгосударственных документов, которые будут подписываться лидерами наших государств», — уточнила Матвиенко.
Также глава Совфеда высоко оценила статью Токаева в «Российской газете». Он писал об отношениях Казахстана и России, и их переходе на уровень «всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества».
Ни добавить, ни убавить, что касается российско-казахстанских отношений. Настолько глубоко, настолько содержательно, настолько душевно изложены их история, настоящее и будущее.
Ранее она говорила, что отношения Казахстана и России построены на принципах взаимоуважительной и взаимовыгодной дружбы. По ее мнению, они развиваются «очень динамично, по нарастающей». Об этом писал ТАСС.
Новый уровень партнерства Казахстана и России.
В свою очередь, Токаев отметил, что считает свой визит рубежным событием для отношений двух стран. По его словам, он имеет «особое значение», так как улучшает и укрепляет союзнические отношения между государствами. Президент Казахстана также высказался о приватной беседе с главой РФ Владимиром Путиным.
«Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы двустороннего сотрудничества и международной ситуации», — добавил глава государства.
Токаев и Матвиенко также обсуждали торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество и взаимодействие законодательных органов.
