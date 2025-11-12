«Требует разрешения на высоком государственном уровне». Глава Погранкомитета Беларуси оценил ситуацию, складывающуюся на границе с Литвой

Председатель ГПК отметил, что органы пограничной службы находятся в постоянной готовности к полноценному пропуску лиц и транспортных средств на постоянной основе во всех пунктах пропуска. Кроме того, они готовы к любым изменениям обстановки, которая складывается на государственной границе. Он добавил, что доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко во время доклада 12 ноября об обстановке на белорусско-литовском участке границы.