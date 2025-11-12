«Требует разрешения на высоком государственном уровне». Глава Погранкомитета Беларуси оценил ситуацию, складывающуюся на границе с Литвой

Глава Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов сказал, что ситуация на границе с Литвой требует решения на высоком государственном уровне. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Председатель ГПК отметил, что органы пограничной службы находятся в постоянной готовности к полноценному пропуску лиц и транспортных средств на постоянной основе во всех пунктах пропуска. Кроме того, они готовы к любым изменениям обстановки, которая складывается на государственной границе. Он добавил, что доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко во время доклада 12 ноября об обстановке на белорусско-литовском участке границы.
Молостов напомнил о том, что с 2024 года по октябрь 2025 года на границе с Литвой из пяти пунктов пропуска работали всего два: «Каменный Лог» («Мядининкай» с литовской стороны) и «Бенякони» («Шальчининкай» с литовской стороны).
Он обратил внимание, что в октябре 2025 года литовская сторона в одностороннем порядке неоднократно прекращала пропуск лиц и транспорта в КПП через границу, а с 26 октября пропуск был прекращен в пункте пропуска «Шальчининкай» («Бенякони»). Глава ГПК заявил, что 30 октября в ведомстве поступило официальное уведомление про решение Литвы о введении определенных ограничений.
— При этом уведомления по линии погранпредставительской деятельности и по линии МИД своевременно не поступили, что указывает на невыполнение соглашения о пунктах пропуска через границу.
По его словам, в дальнейшем по линии погранпредставительской деятельности Литва неоднократно выходила с предложениями, которые касались временного возобновления работы пунктов пропуска через госграницу на различных условиях.
— Очевидно, что сложившаяся ситуация выходит за рамки полномочий пограничных ведомств обеих стран и данный вопрос требует разрешения на высоком государственном уровне, — подчеркнул глава ГПК Беларуси.
