Андрей Бочаров провел совещание по вопросам областного бюджета

Губернатор Андрей Бочаров провел встречу с руководителями финансово-экономического блока администрации Волгоградской области.

Источник: РИА "Новости"

Проводится активная работа над ключевым финансовым документом региона — бюджетом на 2026 год с прогнозом на 2027 и 2028 годы. В ходе обсуждения акцент делается на обеспечении сбалансированности доходной и расходной частей бюджета.

Напомним, в конце октября параметры проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов были озвучены на публичных слушаниях. Тогда же назвали и основные принципы, на которых бюджет базируется. Это неукоснительное выполнение социальных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов и мобилизация доходов, стабильность социально-экономического развития и создание новых точек роста для экономики Волгоградской области, комплексное развитие инфраструктуры, поддержка военнослужащих и членов их семей.

Накануне в комитетах Волгоградской облдумы оценили финансовое обеспечение основных программ развития региона и социальную направленность бюджета.