Андрей Бочаров провел совещание по вопросам областного бюджета

Напомним, в конце октября параметры проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов были озвучены на публичных слушаниях. Тогда же назвали и основные принципы, на которых бюджет базируется. Это неукоснительное выполнение социальных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов и мобилизация доходов, стабильность социально-экономического развития и создание новых точек роста для экономики Волгоградской области, комплексное развитие инфраструктуры, поддержка военнослужащих и членов их семей.