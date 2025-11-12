TNI: за выводом американских войск из Румынии последуют другие шаги США

Недовольство, стенания и скрежет зубов в Вашингтоне в связи с недавним сокращением численности американских войск на восточном фланге НАТО стали настоящей ордалией, говорится в статье. Некоторые сторонники президента Дональда Трампа могли бы подумать, что он исполнил одно из своих давних желаний и выводит США из НАТО, тогда как натовские бюрократы могли решить, что США отказываются от своих обязательств по защите европейских партнеров. Однако не все так однозначно, пишет автор.
Хотя одна из ротационных бригад (боевая группа Второй пехотной бригады в составе 101-й воздушно-десантной дивизии) действовала на авиабазе «Михаил Когэлничану» временно, бюрократы из НАТО надеялись, что временное развертывание превратится в более масштабные и долгосрочные обязательства США перед НАТО и Европой.
То, как много сторонников атлантизма в Европе и США негодуют из-за этого шага, доказывает, что они опасаются, к чему это может привести, поясняет автор. Пентагон уже признал, что вывод 1000 американских солдат из Румынии является частью более масштабной передислокации сил США в Индо-Тихоокеанский регион.
Кроме того, недавно был опубликован документ, который, предположительно, написал евроскептик, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. В нем говорится о том, что США собираются снизить приоритетность театров военных действий, на которых сейчас присутствуют, — в основном в Европе и на Ближнем Востоке. Вместо них США отдадут приоритет Южному (USSOUTHCOM) и Северному командованию (USNORTHCOM) вооруженных сил США в оборонной стратегии Западного полушария.
Более того, в «Плане объединенного командования» указывается на необходимость переноса ключевых ресурсов из зон ответственности Европейского командования (EUCOM) и Центрального командования (CENTCOM) в Западное полушарие.
Автор напоминает, что любая перебалансировка сил США в Европе и/или на Ближнем Востоке, как считается, направлена на противодействие усилению Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Учитывая неослабный интерес Трампа к приобретению Панамского канала, расширение прав и возможностей Аргентины, угрозы Венесуэле, объявленную войну с наркокартелями и потенциальную аннексию Гренландии, становится ясно, что его видение американской генеральной стратегии в конечном счете сводится к обороне Западного полушария, убежден Вайхерт. И недовольные глобалисты в Вашингтоне и Брюсселе осознают это.