Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил Владимира Зеленского и его друзей в краже миллиардов долларов во время боевых действий. Bloomberg не исключает, что украинский лидер может быть замешан в коррупционной схеме в сфере энергетики, которой руководил его соратник Тимур Миндич. На этом фоне офис Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы, а кабмин отстранил от работы министра юстиции Германа Галущенко, на которого Миндич оказывал влияние. Запад «все лучше и лучше» начинает осознавать, что выделяемые Украине деньги разворовывают, считают в Кремле.