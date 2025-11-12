«Готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий». Глава МИД заявил, что Беларусь направила Литве предложения по ситуации на границе

Министр иностранных дел Максим Рыженков заявил, что Беларусь готова к переговорам с Литвой без предварительных условий. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава МИД сообщил, что во время доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко было доложена ситуация, складывающаяся на границе. Также было доложено о предпринимаемых белорусской стороной мерах для скорейшего урегулирования данной ситуации и открытия пунктов пропуска.
— Прежде всего в интересах людей — граждан Беларуси, Литвы, а также граждан третьих стран, которые пользовались этой границей в своих передвижениях.
Рыженков уточнил, что глава государства дал соответствующие поручения, как ускорить процесс восстановления нормальных отношений с Литвой по поводу работы государственных границ.
— Беларусь полностью выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской государственной границы, — подчеркнул министр иностранных дел.
Он еще раз заявил о том, что Беларусь нацелена на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации. И пояснил: с учетом того, что она уже зашла совершенно дальше полномочий уполномоченных пограничных служб двух стран, было принято решение, что переговорами с литовской стороной будет заниматься МИД.
— Потому что следующие меры должны в себя включать целый комплекс политических и дипломатических решений. Решений, которые направлены, как мы считаем, на скорейшее урегулирование ситуации и восстановление нормального функционирования нашей границы в интересах граждан обеих стран, — пояснил Максим Рыженков.
По его словам, соответствующие предложения Литве по линии уполномоченных пограничных органов были направлены и теперь Беларусь ждет реакции от литовской стороны.
— Я очень надеюсь, что, если литовская сторона действительно готова соблюдать интересы своих граждан, выстраивать свои действия в соответствии с нуждами и требованиями тех предпринимателей, которые в настоящее время страдают от этих односторонних мер Литовской Республики, то она в ближайшее время позитивно ответит на наши предложения. Мы готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий, — завил глава МИД Беларуси.
Ранее Литва вручила дипломату из Беларуси ноту с предупреждением о возможном продлении закрытия границы.
Тем временем глава Погранкомитета Беларуси оценил ситуацию, складывающуюся на границе с Литвой: «Требует разрешения на высоком государственном уровне».
Вместе с тем глава МВД Иван Кубраков сказал, с какими вопросами обращаются водители литовских фур, застрявших в Беларуси.