«Готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий». Глава МИД заявил, что Беларусь направила Литве предложения по ситуации на границе

— Я очень надеюсь, что, если литовская сторона действительно готова соблюдать интересы своих граждан, выстраивать свои действия в соответствии с нуждами и требованиями тех предпринимателей, которые в настоящее время страдают от этих односторонних мер Литовской Республики, то она в ближайшее время позитивно ответит на наши предложения. Мы готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий, — завил глава МИД Беларуси.