Глава Госпогранкомитета Беларуси сказал, что происходит на границе с Украиной

Глава ГПК Беларуси сообщил о происходящем на границе с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов сказал, что происходит на границе с Украиной. Подробности приводит БелТА.

Глава ГПК уточнил, что белорусская сторона уделяет серьезное внимание демаркации государственной границы на украинском участке:

— На сегодняшний день нами выполнены работы по демаркации на всем сухопутном участке.

По словам Молостова, остался лишь речной участок, проходящий по рекам Днепр и Сож.

Ранее глава Погранкомитета Беларуси оценил ситуацию, складывающуюся на границе с Литвой: «Требует разрешения на высоком государственном уровне».

Кроме того, глава МИД заявил, что Беларусь направила Литве предложения по ситуации на границе: «Готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий».

Вместе с тем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила о готовности Минска вести переговоры с тремя странами ЕС: «Дело в наших соседях».

Тем временем глава МВД Иван Кубраков сказал, с какими вопросами обращаются водители литовских фур, застрявших в Беларуси.