Глава Госпогранкомитета Беларуси сказал, что происходит на границе с Украиной

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов сказал, что происходит на границе с Украиной. Подробности приводит БелТА.
Глава ГПК уточнил, что белорусская сторона уделяет серьезное внимание демаркации государственной границы на украинском участке:
— На сегодняшний день нами выполнены работы по демаркации на всем сухопутном участке.
По словам Молостова, остался лишь речной участок, проходящий по рекам Днепр и Сож.
Ранее глава Погранкомитета Беларуси оценил ситуацию, складывающуюся на границе с Литвой: «Требует разрешения на высоком государственном уровне».
Кроме того, глава МИД заявил, что Беларусь направила Литве предложения по ситуации на границе: «Готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий».
Вместе с тем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила о готовности Минска вести переговоры с тремя странами ЕС: «Дело в наших соседях».
Тем временем глава МВД Иван Кубраков сказал, с какими вопросами обращаются водители литовских фур, застрявших в Беларуси.