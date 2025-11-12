Молдавия планирует ввести визовый режим с Таджикистаном и Киргизией

«Среди таких соглашений — Соглашение о безвизовых поездках граждан стран СНГ, подписанное в Бишкеке в 1992 году. Отказ от него не повлияет существенно на действующий режим поездок, так как Молдавия заключила двусторонние соглашения с большинством государств СНГ. Денонсация соглашения будет иметь прямое последствие только в отношении Республики Таджикистан и Кыргызской Республики, с которыми подобных двусторонних договорённостей не существует. Таким образом, граждане Молдавии смогут и дальше путешествовать без виз в большинство стран СНГ», — говорится в заявлении правительства.