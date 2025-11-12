Глава Минздрава Британии опроверг информацию о заговоре против Стармера

«Это абсолютно бессмысленные разговоры не в последнюю очередь потому, что это неправда», — заявил Стритинг, комментируя слухи.
По словам главы Минздрава, в партии нет «вызовов лидерству» действующего премьер-министра. Он назвал подобные сообщения от членов партии «саморазрушительными».
Ранее Би-би-си сообщила, что депутаты-лейбористы могут попытаться сместить Стармера с поста лидера партии после представления в палате общин бюджетного послания. Об этом изданию сообщили источники из числа сторонников политика.
При этом союзники Стармера подчеркнули, что он «будет бороться» с любыми вызовами своему руководству со стороны однопартийцев. По информации Би-би-си, в качестве потенциальных сменщиков Стармера называют Стритинга и министра внутренних дел Шабану Махмуд.