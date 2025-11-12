Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минздрава Британии опроверг информацию о заговоре против Стармера

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг в эфире телеканала Sky News опроверг, что члены Лейбористской партии планируют сместить премьер-министра Кира Стармера с поста лидера. Главу ведомства называют одним из потенциальных кандидатов на смену Стармеру.

Источник: РИА "Новости"

«Это абсолютно бессмысленные разговоры не в последнюю очередь потому, что это неправда», — заявил Стритинг, комментируя слухи.

По словам главы Минздрава, в партии нет «вызовов лидерству» действующего премьер-министра. Он назвал подобные сообщения от членов партии «саморазрушительными».

Ранее Би-би-си сообщила, что депутаты-лейбористы могут попытаться сместить Стармера с поста лидера партии после представления в палате общин бюджетного послания. Об этом изданию сообщили источники из числа сторонников политика.

При этом союзники Стармера подчеркнули, что он «будет бороться» с любыми вызовами своему руководству со стороны однопартийцев. По информации Би-би-си, в качестве потенциальных сменщиков Стармера называют Стритинга и министра внутренних дел Шабану Махмуд.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше