«С министром Рыженковым встречаться не будет сейчас». Глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на заявление главы МИД Литвы

Рыженков отметил, что белорусская сторона направили Литве по линии уполномоченных пограничных органов предложения и теперь ждет ответ (подробнее мы писали здесь). Он надеется, что если литовская сторона готова соблюдать интересы своих граждан, выстраивать действия, согласно нуждам и требованиям тех предпринимателей, которые страдают от закрытия границы, то она в ближайшие время позитивно ответить на предложения Беларуси.