«С министром Рыженковым встречаться не будет сейчас». Глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на заявление главы МИД Литвы

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков ответил на заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса про встречу. Подробности пишет БелТА.
Рыженков отметил, что белорусская сторона направили Литве по линии уполномоченных пограничных органов предложения и теперь ждет ответ (подробнее мы писали здесь). Он надеется, что если литовская сторона готова соблюдать интересы своих граждан, выстраивать действия, согласно нуждам и требованиям тех предпринимателей, которые страдают от закрытия границы, то она в ближайшие время позитивно ответить на предложения Беларуси.
— Мы готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий, — заявил глава МИД.
И добавил, что министр иностранных дел Литвы уже поспешил сказать, что «с министром Рыженковым встречаться не будет сейчас»:
— Это он так в прессу дал, но это же не означает, что разговора не будет, — заявил министр иностранных дел Беларуси.
Ранее Литва вручила дипломату из Беларуси ноту с предупреждением о возможном продлении закрытия границы.
Тем временем глава Погранкомитета Беларуси оценил ситуацию, складывающуюся на границе с Литвой: «Требует разрешения на высоком государственном уровне».
Вместе с тем глава МВД Иван Кубраков сказал, с какими вопросами обращаются водители литовских фур, застрявших в Беларуси.
Кроме того, глава МВД Беларуси заявил о брошенных литовских прицепах и полуприцепах на дороге: «Создавало угрозу для движения транспортных средств и предпосылки для совершения ДТП».