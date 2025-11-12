Ле Пен раскрыла, в каком случае откажется от президентской гонки

Заседание апелляционного суда состоится 13 января. Адвокаты Ле Пен намерены обжаловать обвинительный приговор по делу о махинациях с деньгами Европейского парламента. Парижский суд признал политика виновной в 2025 году и ограничил ее право баллотироваться на государственные должности в течение пяти лет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Politico.
Если апелляционный суд подтвердит обоснованность решения суда первой инстанции, то Ле Пен не будет участвовать в выборах. Она уточнила, что в случае неудачи в суде примет решение об уходе с поста лидера партии и передаст руководство фракции «Национальное объединение» 30-летнему Жордану Барделле.
Ранее на фоне запрета на избрание в органы государственной власти Марин Ле Пен отстранили от работы в совете департамента Па-де-Кале.
Кроме запрета на участие в выборах в госорганы, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два года условно, два — с электронным браслетом. Политик назвала приговор политической расправой.
Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом расходовании средств Европарламента. По версии обвинения, она и ряд других членов ее партии направляли деньги на нужды своего объединения, а должны были оплачивать услуги парламентских ассистентов.