Ле Пен раскрыла, в каком случае откажется от президентской гонки

Глава фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что ее участие в выборах президента Пятой республики в 2027 году под вопросом. Политик уточнила, что препятствием может стать действующий судебный запрет на выдвижение кандидатуры, отмены которого она старается добиться.