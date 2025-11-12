В Кремле объяснили, почему провалилась попытка советника Стармера наладить контакт

Один из источников также сообщил, что после первой беседы советник британского премьер-министра больше не предпринимал попыток поговорить с Юрием Ушаковым — в том числе и после саммита лидеров РФ и США на Аляске 15 августа. В то же время в канцелярии Стармера заверили, что диалог с российским правительством ведется регулярно, в том числе через посольство в Москве.