Путин и Токаев приняли Декларацию о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Источник: © РИА Новости

Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в среду в Кремле.

Церемония подписания совместных документов состоялась после переговоров.