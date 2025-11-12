Путин и Токаев приняли Декларацию о стратегическом партнерстве

Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в среду в Кремле.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в среду в Кремле.
Церемония подписания совместных документов состоялась после переговоров.