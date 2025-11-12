Ричмонд
Литва сказала, когда и при каких условиях может быть открыта граница с Беларусью

Глава МИД Литвы назвал условия для открытия границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва сказала, когда и при каких условиях может быть открыта граница с Беларусью. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис. Подробности приводит РИА Новости.

— Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз, — сообщил глава МИД.

Он уточнил, что литовская сторона сможет открыть границу с Беларусью, когда Минск перестанет якобы «нарушать воздушное сообщение». Будрис добавил, что пока открытие границы невозможно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».

Тем временем Лукашенко отреагировал на обращение властей Литвы о ситуации на границе.

Вместе с тем глава МИД Максим Рыженков заявил, что Беларусь направила Литве предложения по ситуации на границе: «Готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий».

Кроме того, Глава МИД Беларуси отреагировал на заявление главы МИД Литвы: «С министром Рыженковым встречаться не будет сейчас».

