Литва сказала, когда и при каких условиях может быть открыта граница с Беларусью. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис. Подробности приводит РИА Новости.
— Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз, — сообщил глава МИД.
Он уточнил, что литовская сторона сможет открыть границу с Беларусью, когда Минск перестанет якобы «нарушать воздушное сообщение». Будрис добавил, что пока открытие границы невозможно.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».
Тем временем Лукашенко отреагировал на обращение властей Литвы о ситуации на границе.
Вместе с тем глава МИД Максим Рыженков заявил, что Беларусь направила Литве предложения по ситуации на границе: «Готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий».
Кроме того, Глава МИД Беларуси отреагировал на заявление главы МИД Литвы: «С министром Рыженковым встречаться не будет сейчас».