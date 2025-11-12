Ричмонд
ABC: единственный внук Кеннеди баллотируется в конгресс США

Джон Бувье Кеннеди Шлоссберг, 32-летний внук 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, во вторник объявил, что в 2026 году будет баллотироваться в конгресс от 12-го избирательного округа Нью-Йорка. Демократ Шлоссберг позиционирует свою кандидатуру отчасти как ответ на экономическую повестку дня, выдвинутую республиканцами и президентом Дональдом Трампом, передает американский канал ABC.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Шлоссберг утверждает, что «Большой красивый законопроект» Трампа привел к «кризису стоимости жизни» с рекордным сокращением социальных программ. «Мы заслуживаем лучшего и можем добиться большего. Для начала Демократическая партия вернет себе контроль над палатой представителей», написал Шлоссберг в соцсети, когда объявил о своем выдвижении.

Он добавил: «Имея контроль над конгрессом, для нас (демократов) не будет ничего непосильного. Без него мы будем беспомощны перед угрозой третьего срока (Трампа)». Однако ABC напоминает, что в конце октября Трамп признал, что не может баллотироваться на третий срок, тогда как ранее не исключал такой возможности.

Наследник династии Кеннеди, выпускник Йеля и Гарварда баллотируется от Демократической партии, что демократы подчеркнули в пресс-релизе. В нем говорится, что Шлоссберг выступал по всей стране в качестве доверенного лица экс-президента Джо Байдена и бывшего вице-президента Камалы Харрис, а также принимал участие в последнем Национальном съезде Демократической партии.

