ABC: единственный внук Кеннеди баллотируется в конгресс США

Согласно статье, Шлоссберг утверждает, что «Большой красивый законопроект» Трампа привел к «кризису стоимости жизни» с рекордным сокращением социальных программ. «Мы заслуживаем лучшего и можем добиться большего. Для начала Демократическая партия вернет себе контроль над палатой представителей», — написал Шлоссберг в соцсети, когда объявил о своем выдвижении.
Он добавил: «Имея контроль над конгрессом, для нас (демократов) не будет ничего непосильного. Без него мы будем беспомощны перед угрозой третьего срока (Трампа)». Однако ABC напоминает, что в конце октября Трамп признал, что не может баллотироваться на третий срок, тогда как ранее не исключал такой возможности.
Наследник династии Кеннеди, выпускник Йеля и Гарварда баллотируется от Демократической партии, что демократы подчеркнули в пресс-релизе. В нем говорится, что Шлоссберг выступал по всей стране в качестве доверенного лица экс-президента Джо Байдена и бывшего вице-президента Камалы Харрис, а также принимал участие в последнем Национальном съезде Демократической партии.