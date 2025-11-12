ABC: единственный внук Кеннеди баллотируется в конгресс США

Он добавил: «Имея контроль над конгрессом, для нас (демократов) не будет ничего непосильного. Без него мы будем беспомощны перед угрозой третьего срока (Трампа)». Однако ABC напоминает, что в конце октября Трамп признал, что не может баллотироваться на третий срок, тогда как ранее не исключал такой возможности.