Путин
РФ и Казахстан планомерно развивают сотрудничество в энергетике: страны на взаимной основе осуществляют прокачку нефти.
Компании России и Казахстана успешно реализуют проекты в автопроме, сельском хозяйстве и производстве минеральных удобрений.
Россия и Казахстан продолжают активно сотрудничать в космической сфере.
Доля нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана превышает 90%.
РФ и Казахстан обсуждают активизацию сотрудничества в добыче редкоземельных металлов.
Страны работают над повышением пропускной способности автомобильных пограничных переходов.
Региональные связи — надежный фундамент двусторонних отношений РФ и Казахстана.
Необходимо создавать собственные технологические платформы, а не ограничиваться импортозамещением.
Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение РФ.
Токаев
РФ и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции.
Накопленный объем российских инвестиций в Казахстан составляет $27 млрд.
Широкое внедрение технологий ИИ и автоматизация стремительно меняют рынок труда.
Казахстан и Россия имеют общую память и ценности, дружба народов двух стран предопределена судьбой.
В Казахстане прорабатывается вопрос открытия представительства российского медицинского вуза.
Между Астаной и Москвой не существует нерешаемых вопросов — это наглядный пример сотрудничества.
Договорились с Россией о развитии газификации Казахстана и транзита в третьи страны.
В Казахстане уделяют должное внимание развитию русской культуры и русского языка.
Российские фирмы составляют почти половину иностранного капитала в Казахстане.
Казахстан искренне заинтересован в процветании России.
Путин — государственный деятель глобального масштаба.