Путин и Токаев об отношениях РФ и Казахстана, торговле, инвестициях и русском языке

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Кремле. Подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Казахстана. Президенты вышли к журналистам и рассказали о совместных проектах, влиянии новых технологий и культурном сотрудничестве двух стран. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

Путин

РФ и Казахстан планомерно развивают сотрудничество в энергетике: страны на взаимной основе осуществляют прокачку нефти.

Компании России и Казахстана успешно реализуют проекты в автопроме, сельском хозяйстве и производстве минеральных удобрений.

Россия и Казахстан продолжают активно сотрудничать в космической сфере.

Доля нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана превышает 90%.

РФ и Казахстан обсуждают активизацию сотрудничества в добыче редкоземельных металлов.

Страны работают над повышением пропускной способности автомобильных пограничных переходов.

Региональные связи — надежный фундамент двусторонних отношений РФ и Казахстана.

Необходимо создавать собственные технологические платформы, а не ограничиваться импортозамещением.

Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение РФ.

Токаев

РФ и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции.

Накопленный объем российских инвестиций в Казахстан составляет $27 млрд.

Широкое внедрение технологий ИИ и автоматизация стремительно меняют рынок труда.

Казахстан и Россия имеют общую память и ценности, дружба народов двух стран предопределена судьбой.

В Казахстане прорабатывается вопрос открытия представительства российского медицинского вуза.

Между Астаной и Москвой не существует нерешаемых вопросов — это наглядный пример сотрудничества.

Договорились с Россией о развитии газификации Казахстана и транзита в третьи страны.

В Казахстане уделяют должное внимание развитию русской культуры и русского языка.

Российские фирмы составляют почти половину иностранного капитала в Казахстане.

Казахстан искренне заинтересован в процветании России.

Путин — государственный деятель глобального масштаба.

