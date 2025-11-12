AP: Колумбия приостановила сотрудничество с США в области разведки и безопасности

Администрация Дональда Трампа заявляет, что США вовлечены в «вооруженный конфликт» с латиноамериканскими наркокартелями, которые она называет «террористическими группировками», говорится в статье. С начала сентября вооруженные силы США нанесли удары примерно по 20 судам в международных водах Карибского бассейна, в результате чего погибли по меньшей мере 76 человек, уточняет AFP. Во вторник в регион прибыла авианосная ударная группа США якобы для оказания помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе.
По мнению экспертов по правам человека, эти нападения приравниваются к внесудебным казням, даже если они направлены против известных наркоторговцев.
В ответ на действия США президент Колумбии Густаво Петро вслед за Великобританией приостановил обмен данными с американскими спецслужбами, сообщает агентство.
«Борьба с наркотиками в Карибском бассейне должна осуществляться с учетом прав человека», — настаивает он.
На прошлой неделе Петро образно предостерег США и пообещал встать на защиту Венесуэлы, если США нападут на нее. Он сослался на старую легенду, которая гласит, что, когда беркут (США) нападет на кондора (Венесуэла), пробудится спящий ягуар (Колумбия).