AP: Колумбия приостановила сотрудничество с США в области разведки и безопасности

Администрация Дональда Трампа заявляет, что США вовлечены в «вооруженный конфликт» с латиноамериканскими наркокартелями, которые она называет «террористическими группировками», говорится в статье. С начала сентября вооруженные силы США нанесли удары примерно по 20 судам в международных водах Карибского бассейна, в результате чего погибли по меньшей мере 76 человек, уточняет AFP. Во вторник в регион прибыла авианосная ударная группа США якобы для оказания помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе.