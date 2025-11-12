Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: Колумбия приостановила сотрудничество с США в области разведки и безопасности

Вслед за Великобританией обмен разведданными с США прекратила Колумбия, сообщает агентство Agence France-Presse.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Администрация Дональда Трампа заявляет, что США вовлечены в «вооруженный конфликт» с латиноамериканскими наркокартелями, которые она называет «террористическими группировками», говорится в статье. С начала сентября вооруженные силы США нанесли удары примерно по 20 судам в международных водах Карибского бассейна, в результате чего погибли по меньшей мере 76 человек, уточняет AFP. Во вторник в регион прибыла авианосная ударная группа США якобы для оказания помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе.

Однако Вашингтон, как отмечает издание, до сих пор не предъявил никаких доказательств того, что уничтоженные американцами суда использовались для контрабанды наркотиков.

По мнению экспертов по правам человека, эти нападения приравниваются к внесудебным казням, даже если они направлены против известных наркоторговцев.

В ответ на действия США президент Колумбии Густаво Петро вслед за Великобританией приостановил обмен данными с американскими спецслужбами, сообщает агентство.

Он пояснил в соцсети Х, что эта пауза «будет действовать до тех пор, пока продолжаются ракетные удары по лодкам».

«Борьба с наркотиками в Карибском бассейне должна осуществляться с учетом прав человека», — настаивает он.

На прошлой неделе Петро образно предостерег США и пообещал встать на защиту Венесуэлы, если США нападут на нее. Он сослался на старую легенду, которая гласит, что, когда беркут (США) нападет на кондора (Венесуэла), пробудится спящий ягуар (Колумбия).

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше