Увольнение телохранителей Санду связано с финансовой пирамидой ТUX? Президент Молдовы отправила в отставку охрану

Отставка телохранителей Санду связана с финансовой пирамидой ТUX?
Директор государственной службы охраны Василе Попа и его заместитель Виталие Лупашку отправлены в отставку 11 ноября, передал Инфотаг. Указы главы государства опубликованы во вторник утром, отмечается, что оба подали заявления по собственному желанию.
Василе Попа, бывший телохранитель Санду «на общественных началах», был назначен ею на должность 1 ноября 2023 года, а в конце 2020 года стал заместителем директора службы госохраны. В августе 2022 года Санду присвоила Попе звание полковника, а в январе 2023-го — генерал-майора.
Администрация президента не предоставила других подробностей, но в публичном пространстве появились сообщения о том, что «хранители тела» были связаны с рухнувшей финансовой пирамидой ТUX. Под ее обломками оказались погребены несколько десятков миллионов евро вкладчиков. В числе организаторов были бывшие и нынешние полицейские.
Отставку Василия Попы прокомментировала его жена — директор выставочного центра MoldExpo и по совместительству (что незаконно) председатель фракции PAS в муниципальном совете столицы.
Зинаида Попа заявила в соцсетях, что увольнение мужа — «благословение» для семьи, а вот службе госохраны «будет не хватать такого хорошего руководителя». «Единственное, что меня сейчас беспокоит и огорчает, — это туманное будущее Молдовы в этих условиях», — сказала Попа в видеообращении.
Источник: evedomosti.md.
