Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Европа рискует подвести Трампа и провалить собственную оборону без США

Под давлением президента Дональда Трампа европейские лидеры пообещали объединить усилия и уменьшить зависимость от США в сфере безопасности. Но это легче сказать, чем сделать, пишет американская газета The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По мнению издания, обещания европейских лидеров укрепить свои армии и уменьшить зависимость от США пока остаются на бумаге.

Многие амбициозные проекты, призванные повысить обороноспособность континента, буксуют еще на стадии разработки.

Например, проект Франции, Германии и Испании по созданию передового европейского истребителя оказался на грани краха, отмечает WP. А инициатива европейской «стены от дронов» на восточном фланге НАТО пока не сдвинулась с места. Вялая реакция на это предложение Европейской комиссии поставила под сомнение широко разрекламированное обещание Европейского союза активизироваться в сфере обороны и военных вопросах, считает WP.

К тому же формирование независимых от США командных структур оказалось трудновыполнимой задачей.

Перспектива появления полноценной европейской армии остается туманной, а вопрос о том, под чьим флагом будут сражаться солдаты, — открытым. Даже усиление роли Европы в НАТО, вызванное сокращением американского присутствия, пока не имеет четких очертаний, отмечает издание.

Официальные лица указывают на множество проблем: национальные правительства в Европе имеют противоречивые интересы, оборонные отрасли разделены вдоль национальных границ, а восприятие угроз варьируется от востока к западу.

К тому же существует риск борьбы за власть между национальными правительствами и Европейской комиссией, которая исторически не играла никакой роли в сфере обороны. Крупнейшие военные державы блока, Франция и Германия, неохотно передают исполнительной ветви власти ЕС контроль над оборонными проектами, тогда как небольшие страны Балтии заинтересованы в расширении роли Еврокомиссии, говорят официальные лица.

Но Европейская комиссия рискует не только «наступить на пятки» национальным лидерам, но и посягнуть на полномочия НАТО.

«В сфере обороны мы очень индивидуальны, и для нас собраться вместе и начать что-то делать — это вызов», — признал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Более того, выполнение «оборонной миссии» затруднено из-за стагнации двух крупнейших экономик ЕС — Германии и Франции, полагает WP. Глава бундесбанка Йоахим Нагель подчеркивает, что между амбициями Европы и реальностью сохраняются «огромные бреши». «Пока неясно, готовы ли европейские страны отказаться от части суверенитета в столь чувствительной сфере, как оборона, ради общей цели», — пояснил он.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше