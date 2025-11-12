WP: Европа рискует подвести Трампа и провалить собственную оборону без США

Например, проект Франции, Германии и Испании по созданию передового европейского истребителя оказался на грани краха, отмечает WP. А инициатива европейской «стены от дронов» на восточном фланге НАТО пока не сдвинулась с места. Вялая реакция на это предложение Европейской комиссии поставила под сомнение широко разрекламированное обещание Европейского союза активизироваться в сфере обороны и военных вопросах, считает WP.