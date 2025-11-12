WP: Европа рискует подвести Трампа и провалить собственную оборону без США

По мнению издания, обещания европейских лидеров укрепить свои армии и уменьшить зависимость от США пока остаются на бумаге.
Например, проект Франции, Германии и Испании по созданию передового европейского истребителя оказался на грани краха, отмечает WP. А инициатива европейской «стены от дронов» на восточном фланге НАТО пока не сдвинулась с места. Вялая реакция на это предложение Европейской комиссии поставила под сомнение широко разрекламированное обещание Европейского союза активизироваться в сфере обороны и военных вопросах, считает WP.
Перспектива появления полноценной европейской армии остается туманной, а вопрос о том, под чьим флагом будут сражаться солдаты, — открытым. Даже усиление роли Европы в НАТО, вызванное сокращением американского присутствия, пока не имеет четких очертаний, отмечает издание.
К тому же существует риск борьбы за власть между национальными правительствами и Европейской комиссией, которая исторически не играла никакой роли в сфере обороны. Крупнейшие военные державы блока, Франция и Германия, неохотно передают исполнительной ветви власти ЕС контроль над оборонными проектами, тогда как небольшие страны Балтии заинтересованы в расширении роли Еврокомиссии, говорят официальные лица.
«В сфере обороны мы очень индивидуальны, и для нас собраться вместе и начать что-то делать — это вызов», — признал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
Более того, выполнение «оборонной миссии» затруднено из-за стагнации двух крупнейших экономик ЕС — Германии и Франции, полагает WP. Глава бундесбанка Йоахим Нагель подчеркивает, что между амбициями Европы и реальностью сохраняются «огромные бреши». «Пока неясно, готовы ли европейские страны отказаться от части суверенитета в столь чувствительной сфере, как оборона, ради общей цели», — пояснил он.