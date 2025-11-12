Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр энергетики Украины подала в отставку

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук на фоне скандала с коррупцией в энергетической сфере подала в отставку.

«Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может существовать в принципе. Что касается домыслов, касающихся моих личных отношений, любые спекуляции на эту тему неуместны», — утверждает она в Facebook*.

Премьер Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную раду представление об отставки Гринчук с поста министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции. Депутат Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщил, что парламент рассмотрит его 18 ноября. Он добавил, что этот вопрос стоит первым в повестке дня.

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Галущенко и в компании «Энергоатом». По данным издания «Украинская правда», сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, которого считают его «кошельком». Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя «Энергоатома» Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.