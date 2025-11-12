Ричмонд
Макрон может пригласить Си Цзиньпина на саммит G7, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность приглашения председателя КНР Си Цзиньпина на саммит G7 в 2026 году во Франции, эта идея обсуждалась с некоторыми союзниками, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По словам источников, французский лидер также рассматривает возможность поехать в Китай в декабре. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию чиновники Елисейского дворца заявили агентству, что Франция хотела бы взаимодействовать с крупными восходящими державами, которые готовы помогать в устранении глобальных дисбалансов.

«Макрон рассматривает возможность приглашения председателя КНР Си Цзиньпина на саммит “Группы семи” во Франции в 2026 году, и эта идея обсуждалась с некоторыми союзниками», — передает агентство в среду.

По словам источников, неясно, примет ли китайский лидер такое приглашение и будут ли открыты другие члены G7 к этому шагу со стороны Франции, указывает агентство. Один из собеседников агентства добавил, что французские чиновники обращались с этой идеей к немецким коллегам и что Берлин в целом поддерживает ее.

Саммит G7 в 2026 году пройдет во французском Эвиане.

