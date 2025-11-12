Трамп призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо с просьбой воспользоваться своими властными полномочиями и прекратить дело о коррупции в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Израильский президент в ответ заявил, что Нетаньяху должен сам попросить о помиловании.
Американский президент Дональд Трамп официально направил в адрес президента Израиля Ицхака Герцога письмо с выражением поддержки премьер-министру Биньямину Нетаньяху и просьбой прекратить его судебное преследование по обвинению в коррупции. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
«Я призываю вас полностью простить Биньямина Нетаньяху, который был грозным и решительным премьер-министром военного времени, а теперь ведет Израиль к миру», — написал Трамп.
Американский президент подчеркнул, что он с большим уважением относится к независимости израильской судебной системы и ее требованиям, однако считает, что дело против Нетаньяху «является политическим и необоснованным преследованием».
Трамп напомнил об успехах в ближневосточном урегулировании, которое стало возможным при посредничестве США, и заявил, что теперь «пришло время позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой войне раз и навсегда».
The Jerusalem Post отмечает, что письмо — первый официальный запрос Трампа к Герцогу по этому вопросу, хотя ранее он высказывал аналогичное мнение в соцсетях и во время недавнего выступления в кнессете.
После этого президент Израиля Ицхак Герцог Херцог опубликовал ответное заявление, в котором высказал Трампу почтение, поблагодарил за поддержку, но подчеркнул, что ~ «любой, кто хочет получить помилование, должен подать официальный запрос в соответствии с установленными процедурами».~ Согласно которым, как разъясняет The Jerusalem Post, для помилования необходимо подать соответствующее прошение от имени обвиняемого или кого-то из его близких. Этого сделано не было.
«На данном этапе судебного разбирательства президентское помилование невозможно, поскольку оно может быть объявлено либо до начала судебного разбирательства, либо после вынесения приговора, а ни то ни другое не относится к текущему этапу», — отмечает издание.
В чем обвиняют Нетаньяху.
Расследование дела против Нетаньяху длится уже девять лет, с 2016 года. Обвинение по трем отдельным делам было предъявлено в 2019-м.
В частности, израильского премьера обвиняют в небескорыстном покровительстве владеющим СМИ израильским бизнесменам Шаулю Еловичу и Арнону Мозесу, которые в ответ оказывали ему медийную поддержку и очерняли оппонентов. Как пишет РИА Новости, наиболее серьезные обвинения Нетаньяху в получении взятки касаются лоббирования интересов крупнейшей в Израиле телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к израильскому премьеру на новостном портале Walla. Также в материалах говорится, что Нетаньяху пытался договориться с владельцем медиагруппы «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении его деятельности в обмен на принятие закона, ограничевающего возможности конкурента медиагруппы — ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом».
Кроме того, по версии следствия, он получал дорогие подарки в виде шампанского и сигар на десятки тысяч долларов от американских бизнесменов Арнона Милхана и Джеймса Паркера. Прокуратура видит в этом конфликт интересов, защита указывает, что Мелхан и Паркер — друзья Нетаньяху, поэтому все подозрения беспочвенны и ничего криминального здесь нет.
Многие израильские политики и левого, и правого толка сходятся во мнении, что судебный процесс давно вышел за рамки правового поля и оказывает влияние на политические решения, затрагивающие широкую общественность страны. Сторонники Нетаньяху уверены, что дело сфабриковано, в то время как противники стоят на формуле «закон един для всех» и требуют отставки премьера.