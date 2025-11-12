Трамп призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

В частности, израильского премьера обвиняют в небескорыстном покровительстве владеющим СМИ израильским бизнесменам Шаулю Еловичу и Арнону Мозесу, которые в ответ оказывали ему медийную поддержку и очерняли оппонентов. Как пишет РИА Новости, наиболее серьезные обвинения Нетаньяху в получении взятки касаются лоббирования интересов крупнейшей в Израиле телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к израильскому премьеру на новостном портале Walla. Также в материалах говорится, что Нетаньяху пытался договориться с владельцем медиагруппы «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении его деятельности в обмен на принятие закона, ограничевающего возможности конкурента медиагруппы — ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом».