Ушаков: Путин не получал от Трампа никаких посланий через Токаева

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не передавал президенту России Владимиру Путину каких-либо посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который на прошлой неделе был в США. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии телеканалу «Россия-1».