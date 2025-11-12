Беларусь и Колумбия договорились о расширении межпарламентского диалога

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и колумбийские парламентарии договорились о расширении межпарламентского диалога, сообщил журналистам член Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Павел Попко, передает корреспондент БЕЛТА.
В Палате представителей прошла онлайн-встреча членов рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами отдельных государств Центральной и Южной Америки с Парламентской группой дружбы между Палатой представителей Конгресса Республики Колумбия и Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Руководители белорусско-колумбийских групп дружбы Павел Попко и Давид Алехандро Торо Рамирес обменялись мнениями о состоянии и перспективах двусторонних отношений и отметили важность расширения межпарламентского диалога.
«Состоялся очень конструктивный диалог с нашими колумбийскими друзьями и партнерами в колумбийской Палате представителей. Три блока тем мы сегодня затронули. Начали с обзора достижений Беларуси и Колумбии, — сказал Павел Попко. — Мы видим, что законопроекты, которые принимаются в наших странах, направлены именно во благо наших жителей, национальных интересов. Беларуси есть чем гордиться. Видим, что колумбийская сторона тоже очень активно продвигается в развитии сельского хозяйства, экономики. Много схожих тем».
По словам депутата, отдельный блок вопросов был посвящен экономике, продвижению продукции. Стороны уделили внимание также конкретным проектам законов. «Каждый член группы дружбы рассказал тезисно о законопроектах, которые находятся в его внимании», — сказал Павел Попко.
Особое внимание уделено теме реализации соглашения между правительствами Беларуси и Колумбии о взаимной отмене виз для краткосрочного пребывания. На заседании Палаты представителей 15 октября белорусские депутаты в одном чтении приняли соответствующий законопроект. -0-
Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.