Беларусь и Колумбия договорились о расширении межпарламентского диалога

«Состоялся очень конструктивный диалог с нашими колумбийскими друзьями и партнерами в колумбийской Палате представителей. Три блока тем мы сегодня затронули. Начали с обзора достижений Беларуси и Колумбии, — сказал Павел Попко. — Мы видим, что законопроекты, которые принимаются в наших странах, направлены именно во благо наших жителей, национальных интересов. Беларуси есть чем гордиться. Видим, что колумбийская сторона тоже очень активно продвигается в развитии сельского хозяйства, экономики. Много схожих тем».